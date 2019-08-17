Ученики Олега Табакова вспоминают актера и педагога в день его рождения

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ученики Олега Табакова вспоминают своего мастера в день его рождения. Художественному руководителю МХТ имени Чехова и основателю "Табакерки" сегодня исполнилось бы 84 года.
Сергей Безруков
"Сегодня день рождения моего мастера и учителя Олега Павловича Табакова. Всегда звонил ему 17-ого и поздравлял. Желал здоровья! Его уже нет с нами, но мы, ученики, помним его и любим. Мы до сих пор преданы ему! Он для нас всегда живой! Всегда рядом! P.S. Зашел в родной подвал - в "Табакерку". Это со мной навсегда!", - написал Сергей Безруков.
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13 марта 2018, 14:52РИА НовостиСчастливый человек: жизненный путь Олега Табакова