Ученики Олега Табакова вспоминают актера и педагога в день его рождения

Сергей Безруков

"Сегодня день рождения моего мастера и учителя Олега Павловича Табакова. Всегда звонил ему 17-ого и поздравлял. Желал здоровья! Его уже нет с нами, но мы, ученики, помним его и любим. Мы до сих пор преданы ему! Он для нас всегда живой! Всегда рядом! P.S. Зашел в родной подвал - в "Табакерку". Это со мной навсегда!", - написал Сергей Безруков.