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РИА Новости
Культура

Ученики Олега Табакова вспоминают актера и педагога в день его рождения

18:03 17.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на церемонии вручения премии Олега Табакова в "Московском театре под руководством О.Табакова" в Москве
Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на церемонии вручения премии Олега Табакова в Московском театре под руководством О.Табакова в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ученики Олега Табакова вспоминают своего мастера в день его рождения. Художественному руководителю МХТ имени Чехова и основателю "Табакерки" сегодня исполнилось бы 84 года.

Сергей Безруков

"Сегодня день рождения моего мастера и учителя Олега Павловича Табакова. Всегда звонил ему 17-ого и поздравлял. Желал здоровья! Его уже нет с нами, но мы, ученики, помним его и любим. Мы до сих пор преданы ему! Он для нас всегда живой! Всегда рядом! P.S. Зашел в родной подвал - в "Табакерку". Это со мной навсегда!", - написал Сергей Безруков.

Дарья Мороз

Виктор Хориняк

Евдокия Германова

Евгений Миллер

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