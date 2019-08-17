Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Ведомство разместило запись в качестве опровержения сообщений СМИ о мародерстве на месте жесткой посадки лайнера.

"Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления <…> исключено", — говорится в сообщении.

На опубликованных СК кадрах салон самолета находится в том же виде, в каком остался после эвакуации пассажиров.

"Чудо на кукурузном поле"

В минувший четверг летевший в Симферополь самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с 226 пассажирами на борту на взлете столкнулся со стаей чаек, что привело к значительным перебоям в работе двигателей.

Лайнер с полными баками совершил жесткую посадку на "брюхо" в кукурузном поле в Подмосковье. Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

В пятницу Владимир Путин присвоил пилотам А321 Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.