Во Владивостоке три человека пострадали в ДТП с бетономешалкой

ВЛАДИВОСТОК 17 авг — РИА Новости. Автобетоносмеситель во Владивостоке из-за неисправности повредил 6 машин и сбил человека, также пострадали два водителя, сообщает региональное УМВД РФ.
"Установлено, что около 14.00 (07.00 мск) 23-летний водитель автобетоносмесителя двигался с улицы Чкалова в направлении проспекта 100 лет Владивостоку. В районе дома №7 на улице Магнитогорская у автомобиля внезапно возникла техническая неисправность. Грузовой автомобиль, продолжая движение, совершил столкновение с несколькими автомобилями, после чего выехал на тротуар и наехал на мужчину", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход получил перелом костей таза и был госпитализирован. Также пострадали водитель автомобиля спецтехники и женщина, которая находилась за рулем иномарки и двигалась в попутном с автобетоносмесителем направлении.
Повреждены 6 автомашин, находившихся на проезжей части. Проводится проверка.