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РИА Новости

Во Владивостоке три человека пострадали в ДТП с бетономешалкой

16:16 17.08.2019 (обновлено: 17:10 17.08.2019)
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© Фото : пресс – служба ОГИБДД УМВД России по г. ВладивостокуДТП с участием бетономешалки на улице Магнитогорской во Владивостоке. 17 августа 2019
ДТП с участием бетономешалки на улице Магнитогорской во Владивостоке. 17 августа 2019
© Фото : пресс – служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
ДТП с участием бетономешалки на улице Магнитогорской во Владивостоке. 17 августа 2019
ВЛАДИВОСТОК 17 авг — РИА Новости. Автобетоносмеситель во Владивостоке из-за неисправности повредил 6 машин и сбил человека, также пострадали два водителя, сообщает региональное УМВД РФ.
"Установлено, что около 14.00 (07.00 мск) 23-летний водитель автобетоносмесителя двигался с улицы Чкалова в направлении проспекта 100 лет Владивостоку. В районе дома №7 на улице Магнитогорская у автомобиля внезапно возникла техническая неисправность. Грузовой автомобиль, продолжая движение, совершил столкновение с несколькими автомобилями, после чего выехал на тротуар и наехал на мужчину", - говорится в сообщении.
Стоп-кадр с камеры надлюдения, зафиксировавшей ДТП с участием бетономешалки напротив станции Люблино. 4 июля 2018
4 июля 2018, 12:25РИА Новости
В Москве бетономешалка повредила десять припаркованных автомобилей
В результате ДТП пешеход получил перелом костей таза и был госпитализирован. Также пострадали водитель автомобиля спецтехники и женщина, которая находилась за рулем иномарки и двигалась в попутном с автобетоносмесителем направлении.
Повреждены 6 автомашин, находившихся на проезжей части. Проводится проверка.
Сотрудник ДПС
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