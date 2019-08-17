Во Владивостоке три человека пострадали в ДТП с бетономешалкой

"Установлено, что около 14.00 (07.00 мск) 23-летний водитель автобетоносмесителя двигался с улицы Чкалова в направлении проспекта 100 лет Владивостоку. В районе дома №7 на улице Магнитогорская у автомобиля внезапно возникла техническая неисправность. Грузовой автомобиль, продолжая движение, совершил столкновение с несколькими автомобилями, после чего выехал на тротуар и наехал на мужчину", - говорится в сообщении.