Шесть человек госпитализировали после ДТП с микроавтобусом под Тамбовом

БРЯНСК, 17 авг - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Тамбовской области, шесть человек госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"По данным центра медицины катастроф, шесть человек госпитализированы, двое отпущены", - сказала РИА Новости представитель ведомства.
Как уточнили в региональном УМВД региона, столкновение микроавтобуса с грузовиком произошло на 19-м километре автодороги Тамбов - Пенза, около переезда. Полиция сообщила о трех пострадавших, уточнив, что характер травм не тяжелый.