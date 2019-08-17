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РИА Новости

Шесть человек госпитализировали после ДТП с микроавтобусом под Тамбовом

16:15 17.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Максим Блинов
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БРЯНСК, 17 авг - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Тамбовской области, шесть человек госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"По данным центра медицины катастроф, шесть человек госпитализированы, двое отпущены", - сказала РИА Новости представитель ведомства.
Действия водителя при ДТП
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Как уточнили в региональном УМВД региона, столкновение микроавтобуса с грузовиком произошло на 19-м километре автодороги Тамбов - Пенза, около переезда. Полиция сообщила о трех пострадавших, уточнив, что характер травм не тяжелый.
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МЧСТамбовская областьПроисшествия
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