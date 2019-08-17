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РИА Новости
Культура

В Сети появился трейлер фильма "Т-34" для японского проката

21:41 17.08.2019
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© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Т-34"
Кадр из фильма Т-34
© Предоставлено Централ Партнершип
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На YouTube появился трейлер российского фильма "Т-34", сделанный специально для японского проката.
Фильм Алексея Сидорова об экипаже танка Т-34 выходит в Японии 25 октября. Этой осенью картина также выйдет в Китае.
На кинофестивале экшн-фильмов имени Джеки Чана в Китае фильм получил награду за "Лучший монтаж" и специальный приз жюри.
В японский прокат попасть не очень просто. Пока это удалось сделать некоторым советским фильмам. Например, комедии Георгия Данелии "Кин-дза-дза", мультфильму "Чебурашка" и другим.
Из современных фильмов в Японии показывали "Экипаж" (2016 год) с Владимиром Машковым и Данилой Козловским и "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова (2004 год).
Пока трудно сказать, удастся ли "Т-34" побить рекорд "Движения вверх", который заработал в китайском прокате 13 миллионов долларов (до этого самым кассовым фильмом за рубежом был "Сталинград" Федора Бондарчука - 12 миллионов долларов).
"Т-34" установил рекорд в России, заработав более двух миллиардов рублей.
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