В Сети появился трейлер фильма "Т-34" для японского проката

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На YouTube появился трейлер российского фильма "Т-34", сделанный специально для японского проката.

Фильм Алексея Сидорова об экипаже танка Т-34 выходит в Японии 25 октября. Этой осенью картина также выйдет в Китае.

На кинофестивале экшн-фильмов имени Джеки Чана в Китае фильм получил награду за "Лучший монтаж" и специальный приз жюри.

В японский прокат попасть не очень просто. Пока это удалось сделать некоторым советским фильмам. Например, комедии Георгия Данелии "Кин-дза-дза", мультфильму "Чебурашка" и другим.

Из современных фильмов в Японии показывали "Экипаж" (2016 год) с Владимиром Машковым и Данилой Козловским и "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова (2004 год).

Пока трудно сказать, удастся ли "Т-34" побить рекорд "Движения вверх", который заработал в китайском прокате 13 миллионов долларов (до этого самым кассовым фильмом за рубежом был "Сталинград" Федора Бондарчука - 12 миллионов долларов).