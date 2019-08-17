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РИА Новости

Отравившиеся жители Ульяновской области остаются в больницах

15:52 17.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Шесть жителей Ульяновской области, отравившихся подсолнечным маслом, остаются в больницах, их состояние средней тяжести или удовлетворительное, сообщила в субботу РИА Новости представитель минздрава региона.
Ранее минздрав Ульяновской области сообщил о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. Позже один из госпитализированных скончался. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. Кроме того, по данным минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
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"Все шесть пострадавших остаются в больницах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное. Пациентам оказывается вся необходимая помощь", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что пока нельзя утверждать, что в организм пострадавших попал яд. "Это будет понятно после результатов лабораторных анализов", - сообщила представитель минздрава.
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