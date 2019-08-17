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РИА Новости

Лишний вес помог девушке спастись в крупной аварии

15:39 17.08.2019
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CC BY 2.0 / Phil Whitehouse / Only seen at dusk, will have to wait until laterТрасса
Трасса
CC BY 2.0 / Phil Whitehouse / Only seen at dusk, will have to wait until later
Трасса. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Тридцатилетняя новозеландка Моника Мэтьюс очень стеснялась полноты и мечтала похудеть. Но лишний вес спас ей жизнь, когда она попала в страшную аварию, пишет the California Sun.
Женщина стала набирать вес после рождения третьего ребенка.
Карета скорой помощи в Канаде
Вчера, 14:13РИА Новости
В Канаде женщина чудом выжила, упав с высоты около полутора километров
Однажды Моника с подругой и ее мужем вместе ехали в машине, когда в их сторону вылетел черный фургон. Водитель попытался избежать столкновения, свернув в другую сторону, но не успел. В результате аварии Монику зажало на заднем сиденье. От удара ремень безопасности разрезал ее тело до самого кишечника. Кроме того, у нее были сломаны ребра.
В больнице врач сказал, что женщину спас лишний вес, и если бы не он, ремень прошел бы гораздо глубже в тело, а травмы были бы смертельными.
859344120
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