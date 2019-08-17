Лишний вес помог девушке спастись в крупной аварии

Однажды Моника с подругой и ее мужем вместе ехали в машине, когда в их сторону вылетел черный фургон. Водитель попытался избежать столкновения, свернув в другую сторону, но не успел. В результате аварии Монику зажало на заднем сиденье. От удара ремень безопасности разрезал ее тело до самого кишечника. Кроме того, у нее были сломаны ребра.