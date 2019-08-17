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РИА Новости

В Одессе число погибших при пожаре в отеле возросло до девяти

15:21 17.08.2019 (обновлено: 16:49 17.08.2019)
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Число погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до девяти человек, сообщила в субботу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отель "Токио стар" горел 17 августа дважды, в 1.34 и в 4.34 (совпадает с мск). Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Ранее Госслужба по ЧС сообщала, что при пожаре погибли 8 человек, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
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"По уточненной информации, 17 августа в 14.12 (совпадает с мск) во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично проследит за тем, чтобы владелец одесского отеля "Токио стар", в котором ночью произошел пожар, был наказан по закону. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести масштабные проверки мест отдыха людей, прежде всего санаториев и гостиниц.
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