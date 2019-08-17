В Одессе число погибших при пожаре в отеле возросло до девяти

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Число погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до девяти человек, сообщила в субботу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отель "Токио стар" горел 17 августа дважды, в 1.34 и в 4.34 (совпадает с мск). Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Ранее Госслужба по ЧС сообщала, что при пожаре погибли 8 человек, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело.

"По уточненной информации, 17 августа в 14.12 (совпадает с мск) во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", - говорится в сообщении.