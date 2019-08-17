Военсовет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

КАИР, 17 авг - РИА Новости. Переходный Военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу в Хартуме окончательное соглашение о переходном периоде в стране.

Официальная церемония подписания прошла в Хартуме в присутствии региональных и международных официальных лиц, среди них были премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, президент Судана Сальва Кир, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр и другие.

Противоборствующие стороны поставили свои подписи под конституционной декларацией страны, которая заменит основной закон на предстоящий переходный период, а также под окончательным вариантом политического соглашения.

Церемония подписания транслировалась в прямом эфире ряда арабских спутниковых телеканалов.

Согласно декларации, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.