Судовладелец находится на связи с семьями захваченных в Камеруне моряков

БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Судовладелец из ФРГ рассчитывает на скорейшее разрешение ситуации с захватом моряков из РФ в Камеруне. Об этом РИА Новости заявили в компании MC–Schiffahrt, которой принадлежит "Мармалайта".

Ранее в МИД РФ сообщили, что трое россиян захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением. Согласно сообщению на сайте российского внешнеполитического ведомства, 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ и пять граждан Германии.

"Мы находимся на связи с семьями наших моряков и надеемся разрешить ситуацию как можно более быстро", - заявили в MC–Schiffahrt.