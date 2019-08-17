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РИА Новости

Судовладелец находится на связи с семьями захваченных в Камеруне моряков

15:15 17.08.2019
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПират
Пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Пират. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Судовладелец из ФРГ рассчитывает на скорейшее разрешение ситуации с захватом моряков из РФ в Камеруне. Об этом РИА Новости заявили в компании MC–Schiffahrt, которой принадлежит "Мармалайта".
Ранее в МИД РФ сообщили, что трое россиян захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением. Согласно сообщению на сайте российского внешнеполитического ведомства, 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ и пять граждан Германии.
Нигерийские пираты
16 августа, 18:41Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Разгромили все". Пиратский захват российских моряков у берегов Камеруна Председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков в эфире радио Sputnik рассказал, как, по его сведениям, происходила атака на судно MarMalaita у берегов Камеруна, на борту которого находились трое россиян.
"Мы находимся на связи с семьями наших моряков и надеемся разрешить ситуацию как можно более быстро", - заявили в MC–Schiffahrt.
В заявлении на сайте компании также сообщается, что в настоящее время прилагаются все усилия совместно с властями в регионе для того, чтобы разрешить данную ситуацию.
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