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РИА Новости

В Гонконге сотни протестующих собрались около полицейского участка

15:12 17.08.2019
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© REUTERS / Tyrone SiuПротестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
Протестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Протестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019. Архивное фото
ГОНКОНГ, 17 авг - РИА Новости. Сотни антиправительственных демонстрантов собрались в районе Монкок, полиция Гонконга в полном снаряжении оттесняет их, однако столкновений нет, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты выстроились вдоль дорог и скандируют лозунги, около 20 полицейских минивэнов расположены по одной стороне дороги. Многочисленные сотрудники полиции в полном обмундировании оттесняют демонстрантов, однако никаких столкновений нет, движение в районе затруднено, многие магазины закрыты.
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
16 августа, 14:49Акценты - Радио Sputnik
Британские паспорта для жителей Гонконга, или Кое-что о двойных стандартахВ парламенте Великобритании предложили предоставить жителям Гонконга полноценное гражданство. Говорят, чтобы дать им надежду на будущее.
Масштабные демонстрации в Гонконге продолжаются уже 11 недель. Их спровоцировало рассмотрение парламентом поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако сейчас с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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