В центре Москвы проходят одиночные пикеты

Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото

Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Несколько одиночных пикетов, не требующих по закону согласования с властями, проходят в субботу в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

О намерении провести одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы ранее заявляли ряд муниципальных депутатов от партии "Яблоко".

В 14.00 одиночные пикеты начались в трех местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Протестующие держат в руках плакаты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных за участие в беспорядках на несанкционированных акциях.