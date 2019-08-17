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РИА Новости

В центре Москвы проходят одиночные пикеты

14:47 17.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкУчастница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Несколько одиночных пикетов, не требующих по закону согласования с властями, проходят в субботу в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
О намерении провести одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы ранее заявляли ряд муниципальных депутатов от партии "Яблоко".
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26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
В 14.00 одиночные пикеты начались в трех местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Протестующие держат в руках плакаты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных за участие в беспорядках на несанкционированных акциях.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка на одиночных пикетах спокойная, сотрудники полиции не препятствуют проведению акций.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
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ЯблокоМосковская городская думаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Исполнять "жертву кровавого режима" - это в тренде и за это хорошо платят.
17 августа, 15:35
МГМарат Гизатулин
9100028
сначала - что не допустили, потом будет - поттасовли .... нельзя давать этим ... волю!
17 августа, 15:25
wwiking7000
7000022
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