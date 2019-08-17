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РИА Новости

Помогавшим при ЧП в Архангельске медикам не потребовалась госпитализация

14:42 17.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МУРМАНСК, 17 авг – РИА Новости. Сотрудники медицинских учреждений Архангельской области, которые оказывали помощь пострадавшим во время ЧП на полигоне в Нёноксе Архангельской области, вернулись в Архангельск после обследования в федеральном центре, госпитализация никому не потребовалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства в субботу.
"Все врачи, которые пожелали пройти обследование в федеральном центре, вернулись в Архангельск, никто не госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Прощание с сотрудниками Ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области. 12 августа 2019
13 августа, 13:22РИА Новости
В Кремле прокомментировали данные американских СМИ по ЧП под Архангельском
Он также добавил, что медики прошли все необходимые обследования и сдали анализы, в настоящее время анализируются результаты обследования, которые будут известны позже.
На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Медики, оказывавшие помощь пострадавшим по их желанию были направлены в Москву для прохождения обследования за счет бюджета региона.
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РосатомАрхангельская областьПроисшествия
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