Помогавшим при ЧП в Архангельске медикам не потребовалась госпитализация

МУРМАНСК, 17 авг – РИА Новости. Сотрудники медицинских учреждений Архангельской области, которые оказывали помощь пострадавшим во время ЧП на полигоне в Нёноксе Архангельской области, вернулись в Архангельск после обследования в федеральном центре, госпитализация никому не потребовалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства в субботу.
"Все врачи, которые пожелали пройти обследование в федеральном центре, вернулись в Архангельск, никто не госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что медики прошли все необходимые обследования и сдали анализы, в настоящее время анализируются результаты обследования, которые будут известны позже.
На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Медики, оказывавшие помощь пострадавшим по их желанию были направлены в Москву для прохождения обследования за счет бюджета региона.