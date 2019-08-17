Помогавшим при ЧП в Архангельске медикам не потребовалась госпитализация

МУРМАНСК, 17 авг – РИА Новости. Сотрудники медицинских учреждений Архангельской области, которые оказывали помощь пострадавшим во время ЧП на полигоне в Нёноксе Архангельской области, вернулись в Архангельск после обследования в федеральном центре, госпитализация никому не потребовалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства в субботу.

"Все врачи, которые пожелали пройти обследование в федеральном центре, вернулись в Архангельск, никто не госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что медики прошли все необходимые обследования и сдали анализы, в настоящее время анализируются результаты обследования, которые будут известны позже.