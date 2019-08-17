В Адене сепаратисты вернули захваченные ранее здания, сообщили СМИ

ДОХА, 17 авг - РИА Новости. Выступающие за отделение Южного Йемена сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена в субботу передали правительственным войскам захваченные ими неделю назад здание генерального секретариата правительства Йемена, больницу Адена и центробанк, сообщил телеканал " Выступающие за отделение Южного Йемена сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена в субботу передали правительственным войскам захваченные ими неделю назад здание генерального секретариата правительства Йемена, больницу Адена и центробанк, сообщил телеканал " Аль-Арабия ".

Сепаратисты начали отход с занятых ими в Адене позиций после вмешательства Саудовской Аравии, которая возглавляет воюющую против захвативших власть на севере Йемена шиитских мятежников-хуситов арабскую коалицию. Власти Саудовской Аравии провели переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейидом Аль Нахайяном, чтобы вернуть обстановку в Южном Йемене в прежнее русло, с учетом поддержки ОАЭ Переходного совета.

Как говорится в опубликованном в саудовских СМИ в субботу заявлении арабской коалиции, "Переходный совет Южного Йемена откликнулся на призыв коалиции оставить Аден и вернуться на прежние позиции, прекратить военные действия и вернуть правительству госучреждения под наблюдением коалиции".

В Адене, куда из захваченной хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. На следующий день Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.

Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.