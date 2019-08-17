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РИА Новости

В Адене сепаратисты вернули захваченные ранее здания, сообщили СМИ

14:34 17.08.2019
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© Fotolia / robnawГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен
© Fotolia / robnaw
Город Аден, Йемен. Архивное фото
ДОХА, 17 авг - РИА Новости. Выступающие за отделение Южного Йемена сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена в субботу передали правительственным войскам захваченные ими неделю назад здание генерального секретариата правительства Йемена, больницу Адена и центробанк, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Сепаратисты начали отход с занятых ими в Адене позиций после вмешательства Саудовской Аравии, которая возглавляет воюющую против захвативших власть на севере Йемена шиитских мятежников-хуситов арабскую коалицию. Власти Саудовской Аравии провели переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейидом Аль Нахайяном, чтобы вернуть обстановку в Южном Йемене в прежнее русло, с учетом поддержки ОАЭ Переходного совета.
Члены южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
14 августа, 19:13РИА Новости
Власти Йемена выдвинули условие для начала диалога с сепаратистами
Как говорится в опубликованном в саудовских СМИ в субботу заявлении арабской коалиции, "Переходный совет Южного Йемена откликнулся на призыв коалиции оставить Аден и вернуться на прежние позиции, прекратить военные действия и вернуть правительству госучреждения под наблюдением коалиции".
В Адене, куда из захваченной хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. На следующий день Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и хуситами, который продолжается с лета 2014 года, куда в 2015 году вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Город Аден, Йемен
10 августа, 17:17РИА Новости
В МИД Йемена назвали события в Адене переворотом
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