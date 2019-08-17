Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T14:45Z
https://ria.ru/20190817/1557596295.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/103116/49/1031164918_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_0b587a0c147e37203b9c6b84c312d205.jpg
РИА Новости

Посольство России выясняет местонахождение захваченных в Камеруне моряков

14:31 17.08.2019 (обновлено: 14:45 17.08.2019)
482
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПират
Пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Пират. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посольство РФ пытается выяснить местонахождение россиян-моряков судна "Мармалайта", захваченного ранее пиратами у побережья Камеруна, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в республике Александр Фомин.
Ранее сообщалось, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Захвачены, в том числе, трое российских моряков из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, все относятся к командному составу - капитан, старший помощник и старший механик.
"Пока не удалось связаться с теми, кто захватил судно. Экипаж находится не на его борту, сейчас посольство вместе с камерунскими властями пытается выяснить местонахождение моряков", - сказал Фомин.
Сухогруз
16 августа, 21:31РИА Новости
Эксперт рассказал, когда могут отпустить захваченных в Камеруне моряков
610020
Обсудить 0
КамерунРоссияВ мире
Рекомендуем
Пират
Эксперт рассказал, когда могут отпустить захваченных в Камеруне моряков
РИА
Новости
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Постояльцев сгоревшего отеля в Одессе временно разместили в автобусах
Лента
новостей
БМП
ВСУ разместили БМП на территории школы в Донбассе, заявили в ЛНР
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
В Одессе назвали версии пожара в гостинице
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ОБСЕ заявили об атаке на беспилотник миссии в Донбассе
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Ника Гварамия
Бывший гендиректор "Рустави 2" основал новый телеканал
Учителя во время демонстрации возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм в Гонконге. 17 августа 2019
Гонконгская полиция оттеснила протестующих от полицейского участка
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Археологические раскопки
Ученые предположили, что нашли в Турции могилу внучки царицы Тамары
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
05:18Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском
05:09При падении самолета на дом в штате Нью-Йорк погиб человек
04:34Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Лента новостейМолния