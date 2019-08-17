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РИА Новости

В Крыму раскритиковали предложение закрыть химические заводы

14:28 17.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗавод "Крымский титан"
Завод Крымский титан
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу парламента Крыма Петр Запорожец заявил, что не видит целесообразности в предложении закрыть химические заводы на севере полуострова.
Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химических заводов на севере Крыма и создания вместо них промышленного кластера, специализирующего на оборонзаказах.
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"Если производство может работать с учетом соблюдения экологических норм и безопасности, то зачем его закрывать. Химическая промышленность является частью народно-хозяйственного комплекса и бюджетообразующими предприятиями, где задействовано множество людей. Это всё рабочие места", - сказал РИА Новости Запорожец.
По его словам, в вопросе закрытия любых промышленных производств не должно быть поспешных выводов. "Сначала нужно изучить обстановку на производстве. Если оно может содержаться с точки зрения безопасности для населения Крыма, то пусть работает, тем более если приносит пользу экономике региона. Тут нужен серьезный анализ, а не желания. Спешка тут непозволительна", - отметил Запорожец.
Глава комитета по промышленной политике, транспорту и ТЭК подчеркнул, что в республике есть достаточно заводов, которые можно использовать для нужд военно-промышленного комплекса.
На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
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Петр ЗапорожецМихаил ШереметГосдума РФСимферопольКрымЭкономика
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