В Крыму раскритиковали предложение закрыть химические заводы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу парламента Крыма Петр Запорожец заявил, что не видит целесообразности в предложении закрыть химические заводы на севере полуострова.

Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химических заводов на севере Крыма и создания вместо них промышленного кластера, специализирующего на оборонзаказах.

"Если производство может работать с учетом соблюдения экологических норм и безопасности, то зачем его закрывать. Химическая промышленность является частью народно-хозяйственного комплекса и бюджетообразующими предприятиями, где задействовано множество людей. Это всё рабочие места", - сказал РИА Новости Запорожец.

По его словам, в вопросе закрытия любых промышленных производств не должно быть поспешных выводов. "Сначала нужно изучить обстановку на производстве. Если оно может содержаться с точки зрения безопасности для населения Крыма, то пусть работает, тем более если приносит пользу экономике региона. Тут нужен серьезный анализ, а не желания. Спешка тут непозволительна", - отметил Запорожец.

Глава комитета по промышленной политике, транспорту и ТЭК подчеркнул, что в республике есть достаточно заводов, которые можно использовать для нужд военно-промышленного комплекса.