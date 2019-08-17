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РИА Новости

ВСУ обстреляли из минометов район участка разведения сил, заявили в ДНР

14:19 17.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 авг  - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов район участка разведения сил в Донбассе, заявили в субботу журналистам в  представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Богдановка (под контролем Киева) – Петровское (под контролем ДНР), выпущено девять мин  калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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