ВСУ обстреляли из минометов район участка разведения сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов район участка разведения сил в Донбассе, заявили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Богдановка (под контролем Киева) – Петровское (под контролем ДНР), выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.