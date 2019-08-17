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РИА Новости

В Канаде женщина чудом выжила, упав с высоты около полутора километров

14:13 17.08.2019 (обновлено: 14:52 17.08.2019)
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На востоке Канады 30-летняя женщина выжила во время неудачного прыжка с парашютом, сообщает Newsweek.
Инцидент произошел несколько дней назад в Труа-Ривьере (Квебек). У пострадавшей не раскрылся парашют во время прыжка, она попыталась воспользоваться запасным, но и он не сработал.
Женщина приземлилась в лесу, застряв в ветвях деревьев, что, скорее всего, и позволило избежать смертельных травм. В настоящий момент она находится в больнице с многочисленными переломами.
По словам местных полицейских, экстремалка не впервые прыгает с парашютом.
Свидетели считают настоящим чудом, что пострадавшей удалось выжить после падения с такой высоты.
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Квебек (провинция)КанадаВ мире
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17 августа, 14:28
Naum Vygodsky
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