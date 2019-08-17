ВСУ пообещали вознаграждение за сбитые беспилотники ОБСЕ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Командующий оперативно-тактической группировкой (ОТГ) "Север" ВС Украины Олег Микац установил денежное вознаграждение за каждый сбитый беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Ранее пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила об атаке на беспилотник миссии в районе подконтрольного ВС Украины населенного пункта Золотое-4 в Донбассе. По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики пытаются скрыть вооружение и технику, размещенную у линии соприкосновения.

"Так, 13 августа командующий так называемой ОТГ "Север" Микац установил денежное вознаграждение за каждый сбитый БПЛА", - заявил Филипоненко.

По данным Народной милиции ЛНР, 14 августа украинскими военнослужащими был сбит БПЛА наблюдателей ОБСЕ в районе населенного пункта Счастье, 15 августа произошла атака у населенного пункта Золотое-4.