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РИА Новости

ВСУ пообещали вознаграждение за сбитые беспилотники ОБСЕ, заявили в ЛНР

14:04 17.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Командующий оперативно-тактической группировкой (ОТГ) "Север" ВС Украины Олег Микац установил денежное вознаграждение за каждый сбитый беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Ранее пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила об атаке на беспилотник миссии в районе подконтрольного ВС Украины населенного пункта Золотое-4 в Донбассе. По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики пытаются скрыть вооружение и технику, размещенную у линии соприкосновения.
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"Так, 13 августа командующий так называемой ОТГ "Север" Микац установил денежное вознаграждение за каждый сбитый БПЛА", - заявил Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, 14 августа украинскими военнослужащими был сбит БПЛА наблюдателей ОБСЕ в районе населенного пункта Счастье, 15 августа произошла атака у населенного пункта Золотое-4.
"Своими варварскими действиями боевики вооруженных формирований Украины показывают всему миру свое пренебрежение минскими договоренностями, а также полное неуважение к международным наблюдателям", - заключил офицер пресс-службы.
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