В Индонезии семь человек погибли при пожаре на судне

Рыбаки племени Баджо на острове Сулавеси, Индонезия. 2009 год

© AP Photo / Irwin Fedriansyah Рыбаки племени Баджо на острове Сулавеси, Индонезия. 2009 год

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семь человек погибли, четверо пропали без вести после пожара на судне в водах Индонезии, сообщает агентство Семь человек погибли, четверо пропали без вести после пожара на судне в водах Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на спасателей.

Представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф сообщил агентству, что среди погибших двое детей. Инцидент произошел в субботу в водах провинции Юго-Восточный Сулавеси, когда судно направлялось в порт района Моровали.

“Инцидент начался с появлением огня в машинном отделении. Экипаж корабля пытался потушить его, но не сумел. Пожар все усиливался. Вследствие этого пассажиры спрыгнули в воду”, - заявил Латиф агентству.

Огонь потушил другой корабль. В общей сложности 61 человек выжил в этом инциденте, их спасли местные моряки.