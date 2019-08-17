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РИА Новости

В Индонезии семь человек погибли при пожаре на судне

13:59 17.08.2019
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© AP Photo / Irwin FedriansyahРыбаки племени Баджо на острове Сулавеси, Индонезия. 2009 год
Рыбаки племени Баджо на острове Сулавеси, Индонезия. 2009 год
© AP Photo / Irwin Fedriansyah
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семь человек погибли, четверо пропали без вести после пожара на судне в водах Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на спасателей.
Представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф сообщил агентству, что среди погибших двое детей. Инцидент произошел в субботу в водах провинции Юго-Восточный Сулавеси, когда судно направлялось в порт района Моровали.
“Инцидент начался с появлением огня в машинном отделении. Экипаж корабля пытался потушить его, но не сумел. Пожар все усиливался. Вследствие этого пассажиры спрыгнули в воду”, - заявил Латиф агентству.
Огонь потушил другой корабль. В общей сложности 61 человек выжил в этом инциденте, их спасли местные моряки.
По словам чиновника, причина пожара пока что неясна, будет проводиться расследование.
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