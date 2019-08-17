У работавших на полигоне под Архангельском врачей не нашли следов радиации

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Превышения содержания радиоактивных веществ у врачей, помогающих пострадавшим после ЧП на полигоне в Неноксе Архангельской области, не выявлено, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Мониторинг состояния их здоровья продолжается", — отметили в министерстве.

Всего обследовали 91 сотрудника областной клинической больницы Архангельска, 20 человек прошли обследование в федеральном центре в Москве.

Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников. Они посмертно награждены орденами Мужества.

Еще три представителя саровского ядерного центра получили ранения, они находятся больнице, им оказывается необходимая помощь.