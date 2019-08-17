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РИА Новости

У работавших на полигоне под Архангельском врачей не нашли следов радиации

13:55 17.08.2019 (обновлено: 15:20 17.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Превышения содержания радиоактивных веществ у врачей, помогающих пострадавшим после ЧП на полигоне в Неноксе Архангельской области, не выявлено, сообщила пресс-служба Минздрава.
"Мониторинг состояния их здоровья продолжается", — отметили в министерстве.
Всего обследовали 91 сотрудника областной клинической больницы Архангельска, 20 человек прошли обследование в федеральном центре в Москве.
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Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников. Они посмертно награждены орденами Мужества.
Еще три представителя саровского ядерного центра получили ранения, они находятся больнице, им оказывается необходимая помощь.
И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
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Эксперт прокомментировал данные МЧС по радиационному фону в Северодвинске
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