ВСУ разместили БМП на территории школы в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Украинские силовики разместили боевые машины пехоты на территории школы в населенном пункте Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"В населенном пункте Троицкое военные преступники вооруженных формирований Украины разместили две боевые машины пехоты во дворе школы", - сообщил Филипоненко.

Он уточнил, что школа на данный момент занята бойцами ВС Украины.

"Несмотря на приближающееся начало учебного года, боевики не торопятся освобождать учебное заведение, напротив, местные жители наблюдали, что на территорию школы осуществлялся подвоз боеприпасов", - пояснил Филипоненко.

Он уточнил, что украинские силовики продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне военной операции. По данным Народной милиции, для размещения военной техники ВСУ используют объекты гражданской инфраструктуры.