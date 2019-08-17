Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T13:51Z
https://ria.ru/20190817/1557595482.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:0:5760:3240_1036x0_80_0_0_1af304802d162818753718c267edf277.jpg
РИА Новости

Хуситы заявили об атаке на НПЗ и месторождение в Саудовской Аравии

13:51 17.08.2019
592
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
ДОХА, 17 авг - РИА Новости. Мятежники из йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в субботу заявили, что направили десять беспилотников со взрывчаткой для атаки нефтяного месторождения и нефтеперерабатывающего завода Шейба нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, сообщил представитель вооруженных сил хуситов телеканалу "Аль-Масира".
"Десять беспилотников атаковали месторождение и НПЗ в Шейбе, принадлежащих Aramco, на востоке королевства... Месторождение Шейба располагает крупнейшими запасами нефти в королевстве, которые составляют более чем миллиард баррелей", - сказал он.
Повстанцы-хуситы
10 августа, 03:35РИА Новости
Хуситы сообщили об убийстве брата лидера движения
Хуситы подчеркнули, что эта операция стала крупнейшей против удаленных от границы с Йеменом объектов Саудовской Аравии с момента вступления королевства в войну в Йемене весной 2015 года,
Представитель мятежников предупредил, что они готовы предпринять более масштабные операции против объектов в Саудовской Аравии, если "агрессия против Йемена не прекратится".
Он призвал все компании и гражданских лиц держаться подальше от жизненно важных объектов в Саудовской Аравии, которые могут подвергнуться ударам в любое время.
"Список целей вооруженных сил Йемена расширяется день ото дня", - заявил он.
Власти Саудовской Аравии и возглавляемая ей арабская коалиция пока никак не прокомментировали заявление хуситов.
В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравии. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.
1300001
Обсудить 0
Военная операция в ЙеменеСаудовская АравияЙеменВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
РИА
Новости
БМП
ВСУ разместили БМП на территории школы в Донбассе, заявили в ЛНР
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу
Читатели El Confidencial раскритиковали свои ВВС за инцидент с бортом Шойгу
Последствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля
На юге Израиля второй день звучат сирены тревоги
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Участники акции КПРФ За честные и чистые выборы! на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
Около четырех тысяч человек пришли на согласованную акцию в Москве
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ОБСЕ заявили об атаке на беспилотник миссии в Донбассе
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
В Одессе назвали версии пожара в гостинице
Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин
Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Глава МИД Польши предложил способ "устрашения" России
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Постояльцев сгоревшего отеля в Одессе временно разместили в автобусах
Ежи изъятые с нелегального склада животных в Ромтауне, Мичиган, США
В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
05:18Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском
05:09При падении самолета на дом в штате Нью-Йорк погиб человек
04:34Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Лента новостейМолния