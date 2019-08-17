В Москве проверят законность возбуждения дела из-за покупки "Фризиума"

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В пятницу Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, в свою очередь, выступил за создание четких инструкций, как родителям больных детей искать лекарства.