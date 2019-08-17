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РИА Новости

В Москве проверят законность возбуждения дела из-за покупки "Фризиума"

13:48 17.08.2019 (обновлено: 17:26 17.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичФармацевтическое производство
Фармацевтическое производство
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела по факту ввоза в Россию из-за рубежа незарегистрированного лекарства, содержащего психотропные вещества, сообщила в субботу представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В пятницу Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, в свою очередь, выступил за создание четких инструкций, как родителям больных детей искать лекарства.
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"Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела по факту ввоза приобретённого за рубежом лекарства, содержащего психотропные вещества", - рассказала Короткова.
По её словам, в связи с возбуждением уголовного дела Московской таможней по факту заказа в интернете и приобретения зарубежных медицинских препаратов, содержащих психотропные вещества, Генеральная прокуратура РФ поручила Московской межрегиональной транспортной прокуратуре изучить материалы указанного дела и законность принятого процессуального решения.
"Также будут проанализированы причины, по которым в данном случае не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке. Исполнение поручения находится на контроле Генпрокуратуры России", - добавила Короткова.
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