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РИА Новости

Крымские татары выработали иммунитет к киевской пропаганде, заявил депутат

13:43 17.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Крымско-татарский народ выработал иммунитет к украинской пропаганде, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Форум крымско-татарских общественно-политических сил прошел в Симферополе в субботу. В нем приняли участи около 500 делегатов из различных регионов полуострова. Собравшиеся отметили, что крымско-татарский народ переживает один из периодов своего развития, за последние пять лет в части обустройства сделано больше, чем за многие предыдущие десятилетия. Кроме того, делегаты из различных регионов полуострова также заявили о поддержке курса президента России и главы республики Крым, а также призвали соотечественников принять участие в выборах в единый день голосования в сентябре.
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Ранее советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что Украина при Владимире Зеленском вернется к вопросу о включении в текст конституции страны пункта о "национальной автономии" в Крыму.
"Крымско-татарский народ долгие годы, при нахождении Крыма в составе Украины, был заложником внешних политических сил, когда чужие лозунги, финансовые интересы формировали ложную повестку. Мнение целого народа не значило ровным счетом ничего. За нас решали другие. Те, кто на этом зарабатывал. На постоянных межнациональных, межконфессиональных конфликтах, выполняя заказ своих западных спонсоров. Сегодня у крымских татар выработался иммунитет к украинской пропаганде. Все обещания, которые исходят из Украины, воспринимаются не более чем пустозвонство", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, никакое влияние извне не скажется на межнациональном мире и согласии в регионе.
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Реакция на события на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФКрымВ мире
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