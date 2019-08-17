Крымские татары выработали иммунитет к киевской пропаганде, заявил депутат

Форум крымско-татарских общественно-политических сил прошел в Симферополе в субботу. В нем приняли участи около 500 делегатов из различных регионов полуострова. Собравшиеся отметили, что крымско-татарский народ переживает один из периодов своего развития, за последние пять лет в части обустройства сделано больше, чем за многие предыдущие десятилетия. Кроме того, делегаты из различных регионов полуострова также заявили о поддержке курса президента России и главы республики Крым, а также призвали соотечественников принять участие в выборах в единый день голосования в сентябре.