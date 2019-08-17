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РИА Новости

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

13:39 17.08.2019
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Радиостанция France Info со ссылкой на источники, близкие к следствию, отмечает, что инцидент произошел в пятницу около 21:00 (22:00 мск ). По словам свидетелей, мужчина выстрелил в официанта, поскольку был недоволен тем, что заказанный сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.
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Выпущенная пуля попала официанту в плечо, рана оказалась тяжелой. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи он скончался на месте. Стрелявший сбежал с места преступления, его ищет полиция.
По информации газеты Parisien, погибшему официанту ресторана Mistral было 28 лет.
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