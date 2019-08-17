Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.