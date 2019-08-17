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РИА Новости

Мосгортранс объяснил иск к организаторам митингов в Москве

13:25 17.08.2019 (обновлено: 16:46 17.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мосгортранс объяснил, почему подал в суд на организаторов акции 27 июля в Москве.
Ответчиками по иску стали Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров. Мосгортранс просит взыскать с них более 1,2 миллиона рублей.

"Есть практика возмещения убытков. Если кто-то припарковался на путях, серьезно задержал трамваи — будет иск. С виновников ДТП добиваемся компенсаций", — говорится в сообщении перевозчика в Twitter.

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"Если не подавать иски из-за сбоев движения, отвечать будут водители (и их руководители) — все невыполненные рейсы фиксируются, по всем идет разбор", — поясняет Мосгортранс.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Всего в столичные суды было подано три иска к организаторам несогласованной акции 27 июля из-за массовых беспорядков, общий ущерб оценивается более чем в 13 миллионов рублей.
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Московская городская думаМосгортрансПроисшествия
Популярные комментарии
"Предприятие уточняет, что из-за несанкционированных перекрытий дороги были сбои на маршрутах." Так то, это власти запретили мирный митинг, поэтому они и должны возмещать ущерб. Кстати, во Франции где были погромы и бунты. всё возместили страховые компании, а это около 250 млн.евро!
17 августа, 15:11
Ston Krik
6000228
Мосгортранс молодцы!!!!!!
17 августа, 14:51
Арсений Понфиленко
2600006
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