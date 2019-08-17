Мосгортранс объяснил иск к организаторам митингов в Москве

Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019

Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мосгортранс объяснил, почему подал в суд на организаторов акции 27 июля в Москве.

Ответчиками по иску стали Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров. Мосгортранс просит взыскать с них более 1,2 миллиона рублей.

"Есть практика возмещения убытков. Если кто-то припарковался на путях, серьезно задержал трамваи — будет иск. С виновников ДТП добиваемся компенсаций", — говорится в сообщении перевозчика в Twitter.

Предприятие уточняет, что из-за несанкционированных перекрытий дороги были сбои на маршрутах.

"Если не подавать иски из-за сбоев движения, отвечать будут водители (и их руководители) — все невыполненные рейсы фиксируются, по всем идет разбор", — поясняет Мосгортранс.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.