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РИА Новости

В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе

13:17 17.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Нами периодически фиксируется работа станций помех из состава 20 и 305 батальонов радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины, используемых противником для глушения сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ. В настоящее время для достижения этой цели украинской стороной используются комплексы РЭБ "Анклав", позволяющие дестабилизировать работу БПЛА на расстоянии до 40 километров", - сказал Безсонов журналистам.
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
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Силовики сбили беспилотник ОБСЕ, чтобы скрыть технику, заявили в ЛНР
Он не исключил, что использование этого оборудования стало причиной потери миссией ОБСЕ своего беспилотника 15 августа в районе запада Донецка.
"В тот день наблюдатели пытались осмотреть территорию, подконтрольную вооруженным формированиям Украины, прилегающую к линии разграничения в этом районе. Однако потеряли контроль над своим беспилотником, который упал на нашей территории. В настоящее время подразделения Народной милиции оказывают помощь в поиске БПЛА для последующей передачи его представителям миссии", - отметил Безсонов.
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