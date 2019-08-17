В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Нами периодически фиксируется работа станций помех из состава 20 и 305 батальонов радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины, используемых противником для глушения сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ. В настоящее время для достижения этой цели украинской стороной используются комплексы РЭБ "Анклав", позволяющие дестабилизировать работу БПЛА на расстоянии до 40 километров", - сказал Безсонов журналистам.

Он не исключил, что использование этого оборудования стало причиной потери миссией ОБСЕ своего беспилотника 15 августа в районе запада Донецка.