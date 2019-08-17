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РИА Новости

Крымские татары рассказали об успехах за пять лет после воссоединения с РФ

13:15 17.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка в национальном костюме в Симферополе
Девушка в национальном костюме в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Девушка в национальном костюме в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Участники крымско-татарского форума в Симферополе в своем обращении отметили, что крымско-татарский народ после вхождения Крыма в состав России переживает период своего развития, за последние пять лет в части обустройства сделано больше, чем за многие предыдущие десятилетия.
Обращение крымско-татарских общественно-политических сил принято на форуме, который состоялся в субботу в Симферополе. В нем участвовало около 500 делегатов из различных частей полуострова. Организаторами форума выступили одно из крупнейших общественных движений крымских татар "Къырым" ("Крым") и Совет крымско-татарского народа.
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"За последние годы укрепились межнациональные отношения. Крымские татары реабилитированы, в местах компактного проживания репатриантов строятся дороги, подключается газ, свет и вода, ведётся строительство жилья, ежегодно выделяется материальная помощь на завершение строительства дома. Подходит к завершению строительство Соборной мечети в городе Симферополь, реставрируется Ханский дворец, строится полиэтнический центр - народ не только живёт, но и развивается у себя на родине", - говорится в обращении.
Собравшиеся отметили, что в Крыму за последние пять лет реализованы такие масштабные проекты, как Крымский мост, две крупные электростанции и аэропорт, строятся новая республиканская больница и федеральная трасса.
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Участники форума выступили за активное участие крымских татар в жизни российского Крыма. "Нам есть к чему стремиться, и только в диалоге с властью мы должны проявлять свою активность. Наш форум призывает соотечественников принять самое активное участие в предстоящей выборной кампании (по случаю единого дня голосования в сентябре – Прим. ред.), именно так поддержать кандидатов в депутаты всех уровней", - отмечается в обращении. Делегаты заявили о поддержке курса президента России Владимира Путина и главы Крыма Сергея Аксенова.
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СимферопольКрымОбщество
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