Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером"

Фильм будет основан на реальной истории и расскажет о майоре Британской армии Чарльзе Ингрэме (Мэттью Макфэдьен). В 2001 году ему удалось выиграть один миллион фунтов стерлингов обманным путем: правильные ответы с помощью кашля игроку подсказывали из зала жена и друг. После их всех обвинили в мошенничестве и приговорили к двум годам условно.