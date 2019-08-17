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РИА Новости
Культура

Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером"

13:56 17.08.2019
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© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, Willy SanjuanТелеведущий Крис Таррант и актер Майкл Шин
Телеведущий Крис Таррант и актер Майкл Шин
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, Willy Sanjuan
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Британский актер Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером", основанном на скандальном выпуске английской версии программы, сообщает metro.co.uk.
Шин исполнит роль телеведущего Криса Тарранта, который вел интеллектуальную викторину с 1998 по 2014 год.
Фильм будет основан на реальной истории и расскажет о майоре Британской армии Чарльзе Ингрэме (Мэттью Макфэдьен). В 2001 году ему удалось выиграть один миллион фунтов стерлингов обманным путем: правильные ответы с помощью кашля игроку подсказывали из зала жена и друг. После их всех обвинили в мошенничестве и приговорили к двум годам условно.
Съемки в Лондоне уже начались.
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