В Москве в согласованной акции КПРФ участвуют около четырех тысяч человек

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Порядка 4 тысяч человек участвуют в согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД России.
"В согласованном властями города публичном мероприятии на проспекте Академика Сахарова участвует около 4 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, акция проводится при участии ЦК КПРФ, Московского городского и областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, ВЖС "Надежда России", Ленинского коммунистического союза молодежи РФ, ВСД "Русский Лад" при участии ряда левых, народно-патриотических общественных организаций.