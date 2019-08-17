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РИА Новости

В Москве в согласованной акции КПРФ участвуют около четырех тысяч человек

12:48 17.08.2019 (обновлено: 23:37 17.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время акции КПРФ "За честные и чистые выборы!" на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время акции КПРФ За честные и чистые выборы! на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Порядка 4 тысяч человек участвуют в согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД России.
"В согласованном властями города публичном мероприятии на проспекте Академика Сахарова участвует около 4 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, акция проводится при участии ЦК КПРФ, Московского городского и областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, ВЖС "Надежда России", Ленинского коммунистического союза молодежи РФ, ВСД "Русский Лад" при участии ряда левых, народно-патриотических общественных организаций.
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
Товарищ Зю который совсем не товарищ Зю сделал больше для дискриминации идеи социализма больше чем все капиталисты вместе взятые...
17 августа, 13:18
mm.j.sorokin
106412012
тем не менее он вывел своих людей и вышел сам,а вы -нет.значит вы согласны с произволом и бесправием.
17 августа, 13:25
Анатолий Попов
384510010
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