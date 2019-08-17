Онищенко поддержал идею ограничить продажу "мусорной еды" на предприятиях

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Идея ограничить на предприятиях продажу чипсов и газированных напитков правильна, Минздраву необходимо активно реализовывать ее, считает бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Ранее Минздрав выступил с предложением ввести ограничительные меры на продажу сотрудникам по месту работы продуктов с высоким содержанием соли и сахара.

"Конечно же, это правильное направление, потому что чипсы и газировки - это мусорная еда. Это правильно... Офис. Там стоят автоматы. Чипсы и газировка - это как раз та продукция фасованная, которая как раз является продукцией в этих автоматах. Для работодателя это самая удобная форма. Никаких проблем: не содержать столовую, ничего. В то же время можно горделиво причислять себя к тем людям, которые заботятся о здоровье своих работников наёмных. Питание же организовано - иди и покупай", - сказал Онищенко РИА Новости.

Он также считает, что работодатели могли бы влиять на ассортимент вендинговых автоматов, однако будут противиться такому решению.

Вместе с тем, отметил Онищенко, есть и такие работодатели, кто приобретает для сотрудников различные опции - от медицинского страхования до посещения спортивных залов, однако их процент незначителен. Именно в развитии корпоративной культуры и заботе о здоровье работников России ещё "есть чему поучиться", считает он.