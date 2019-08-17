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РИА Новости

Онищенко поддержал идею ограничить продажу "мусорной еды" на предприятиях

12:37 17.08.2019
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© Depositphotos / Yakov_Oskanov Вендинговый автомат
Вендинговый автомат
© Depositphotos / Yakov_Oskanov
Вендинговый автомат. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Идея ограничить на предприятиях продажу чипсов и газированных напитков правильна, Минздраву необходимо активно реализовывать ее, считает бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Ранее Минздрав выступил с предложением ввести ограничительные меры на продажу сотрудникам по месту работы продуктов с высоким содержанием соли и сахара.
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"Конечно же, это правильное направление, потому что чипсы и газировки - это мусорная еда. Это правильно... Офис. Там стоят автоматы. Чипсы и газировка - это как раз та продукция фасованная, которая как раз является продукцией в этих автоматах. Для работодателя это самая удобная форма. Никаких проблем: не содержать столовую, ничего. В то же время можно горделиво причислять себя к тем людям, которые заботятся о здоровье своих работников наёмных. Питание же организовано - иди и покупай", - сказал Онищенко РИА Новости.
Он также считает, что работодатели могли бы влиять на ассортимент вендинговых автоматов, однако будут противиться такому решению.
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Вместе с тем, отметил Онищенко, есть и такие работодатели, кто приобретает для сотрудников различные опции - от медицинского страхования до посещения спортивных залов, однако их процент незначителен. Именно в развитии корпоративной культуры и заботе о здоровье работников России ещё "есть чему поучиться", считает он.
"Я думаю, что есть в этом (предложении Минздрава) смысл, и надо Минздраву более жёстко и более разнообразно обращаться, потому что у него есть на это все права. За их спиной стоит президент со своим посланием с заботой о здоровье. Так что правильное решение. Его надо настойчиво реализовывать в жизнь", - заключил Онищенко.
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