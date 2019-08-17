В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Американские власти спасли более 300 ежей, двух кенгуру, павлина и большого питона и других животных, которые незаконно содержались в доме в штате Мичиган на северо-востоке США, сообщили в местной полиции.

В полицию города Ромьюлус по поводу незаконного содержания экзотических животных дома обратился “сознательный гражданин”. После чего служащие отдела по контролю за животными и полицейские произвели обыск в одном из зданий города, где и обнаружили животных.

“Там было более 300 ежей, 6 кроликов породы фландр, 3 крупных игуаны, 2 кенгуру, павлин, песец и по-настоящему большая змея… сетчатый питон длиной в 16 футов (около 5 метров) и массой в 200 фунтов (примерно 90 кг)”, - говорится в сообщении полиции города в Facebook

Они сравнили ситуацию с третьей частью фильма “Джуманджи” и добавили, что всех животных передали людям, которые смогут о них позаботиться. Также правоохранители смогли идентифицировать подозреваемого.