Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T17:06Z
https://ria.ru/20190817/1557592058.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155759/82/1557598278_0:0:959:540_1036x0_80_0_0_793c145149960397c7d470967969f480.jpg
РИА Новости

В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра

12:32 17.08.2019 (обновлено: 17:06 17.08.2019)
8001
© Фото : Romulus Police DepartmentЕжи изъятые с нелегального склада животных в Ромтауне, Мичиган, США
Ежи изъятые с нелегального склада животных в Ромтауне, Мичиган, США
© Фото : Romulus Police Department
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Американские власти спасли более 300 ежей, двух кенгуру, павлина и большого питона и других животных, которые незаконно содержались в доме в штате Мичиган на северо-востоке США, сообщили в местной полиции.
В полицию города Ромьюлус по поводу незаконного содержания экзотических животных дома обратился “сознательный гражданин”. После чего служащие отдела по контролю за животными и полицейские произвели обыск в одном из зданий города, где и обнаружили животных.
“Там было более 300 ежей, 6 кроликов породы фландр, 3 крупных игуаны, 2 кенгуру, павлин, песец и по-настоящему большая змея… сетчатый питон длиной в 16 футов (около 5 метров) и массой в 200 фунтов (примерно 90 кг)”, - говорится в сообщении полиции города в Facebook.
Они сравнили ситуацию с третьей частью фильма “Джуманджи” и добавили, что всех животных передали людям, которые смогут о них позаботиться. Также правоохранители смогли идентифицировать подозреваемого.
Газета Detroit News отмечает, что животные были обнаружены на территории небольшого торгового центра. При этом детектив полиции Ромьюлуса Келли Фрагодт заявила, что владение экзотическими животными в городе признано незаконным. По ее словам, в отношении подозреваемого выдвинуты уголовные обвинения.
3424540
Обсудить 4
МичиганСШАВ мире
Рекомендуем
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
РИА
Новости
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Лента
новостей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Экскурсанты в Керченской крепости
При разминировании крепости Керчи нашли фугас и 1700 авиабомб времен войны
Завод Крымский титан
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
Производство растительного масла
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
В Крыму обнаружили загадочный саркофаг
Телефоны в дежурной части ОВД
В Башкирии пациент "заминировал" наркодиспансер, чтобы сбежать домой
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика
Годовщина аварии на СШГЭС
Ледяной капкан: что пережили люди во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
В Приморье из-за тайфуна затопило 530 подворий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Трамп оскорбил своего сторонника на митинге
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Лента новостейМолния