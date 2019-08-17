На Урале число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до девяти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе в Челябинской области выросло до девяти, из них пять госпитализированы, в том числе один ребенок, сообщает в субботу минздрав региона.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Ранее в пресс-службе регионального главка МВД РИА Новости сообщали, что авария произошла на 183 километре трассы Чебаркуль - Уйское. Мужчина 1988 года рождения, управлявший автобусом, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим впереди него грузовиком китайского производства.