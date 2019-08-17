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РИА Новости

На Урале число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до девяти

12:29 17.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе в Челябинской области выросло до девяти, из них пять госпитализированы, в том числе один ребенок, сообщает в субботу минздрав региона.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
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Ранее в пресс-службе регионального главка МВД РИА Новости сообщали, что авария произошла на 183 километре трассы Чебаркуль - Уйское. Мужчина 1988 года рождения, управлявший автобусом, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим впереди него грузовиком китайского производства.
"В результате пострадали девять человек, четверо из них отказались от госпитализации, направлены на амбулаторное лечение. Пять человек, в том числе один ребенок, госпитализированы в центральную районную больницу Верхнеуральска. У всех состояние средней тяжести. Позже ребенка перевезли в детскую больницу Магнитогорска", - говорится в сообщении минздрава.
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