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РИА Новости

Социологи рассказали, как организовывались протесты в Москве

12:26 17.08.2019 (обновлено: 23:37 17.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Для координации протестных акций в Москве активно использовали социальные сети, мессенджеры, интерактивные карты и даже приложения для знакомств, сообщает RT со ссылкой на данные социологов.
Как пояснила директор группы компаний "НИИ социологии" Мария Филь, 64% опрошенных узнали о митинге из Facebook, Instagram, Telegram, YouTube или "ВКонтакте". Призывы на митинг активно тиражировались, в том числе, людьми, далекими и от политики, и от столичной проблематики, например звездами шоу-бизнеса.
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По данным социологов, публикации с призывами присоединиться к акции были размещены в группах и пабликах, которые вообще не имеют отношения к политике, например на странице интернет-магазина кроссовок. RT выяснил, что в пяти нейтральных группах автомобильной и музыкальной тематики и одном онлайн-магазине были размещены "политические" посты с идентичным содержанием и фотографиями. Размещение рекламных постов в подобных сообществах может стоить от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.
Для координации в реальном времени использовались чаты мессенджеров, где активно обсуждались тактика поведения, места сбора и прочая важная информация. Незадолго до акций по соцсетям активно распространялась инструкция, как уговорить своих родственников прийти на митинги и как вовлечь в протесты нейтрально настроенных граждан. По данным волонтерской организации "Белый счетчик", в "прогулке по Бульварному" приняли участие до 60 тысяч человек. Согласно опросу, 14% участников получали информацию от знакомых, родных или соседей.
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Как отметила Филь, наиболее активной частью протеста стали молодые люди до 30 лет.
"Молодежь в любом обществе — наиболее протестный электорат. Здесь имеет место поколенческий конфликт, потому что власть ассоциируется с неким доминированием старших, которые якобы навязывают свои правила игры, порядок поведения. То есть в широком смысле это проблема отцов и детей", — добавила социолог.
По мнению Филь, участники митингов и шествий руководствовались скорее эмоциональными причинами, нежели рациональными. Вряд ли они анализировали, почему отказали в регистрации кандидатам, какие были юридические основания или какие у кандидатов были возможности оспорить это решение. Задевает сам факт "лишения выбора", отметила она.
"Я уверена: если спросить участников нынешних акций, кого они знают из этих недопущенных 57 кандидатов, назовут в лучшем случае пять-семь фамилий. Но именно такой массовый отказ в регистрации в глазах общества выглядит, будто этих кандидатов организованно убрали в сторону", — резюмировала социолог.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Общество
Популярные комментарии
Я сижу во всех выше перечисленных соц сетях. Ни разу почему-то не встретил ни одного призыва ни в одной ленте .
17 августа, 12:47
Alex Markov
49521170
Ну надо же! А мы и не знали про использование соцсетей! Какие же умные люди, эти социологи!
17 августа, 12:35
Naum Vygodsky
343501138
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