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РИА Новости

Ученые предположили, что нашли в Турции могилу внучки царицы Тамары

12:19 17.08.2019 (обновлено: 14:57 17.08.2019)
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© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 17 авг — РИА Новости. Археологи обнаружили в Турции могилу, которая предположительно принадлежит Гурджи-Хатун, внучке царицы Тамары, сообщает посольство Грузии в Турции.

"В районе Пасинлер города Эрзурум были проведены археологические раскопки, в результате чего найдены саркофаги, предположительно принадлежащие султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду Второму и его матери царевне Тамаре, прозванной Гурджи-Хатун", — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Посольство отмечает, что займется детальным изучением этого вопроса.
Гурджи-Хатун была грузинской княжной Тамарой, дочерью царицы Русудан и внучкой легендарной Царицы Тамары из династии Багратионов. В 1236 году ее выдали замуж за Румского султана — Киас Эд-дина Хусрвэ II (1236-1246).
Грузинская царевна пользовалась огромным влиянием при султанском дворе. Ее прозвали Гурджи-Хатун, что означает "Грузинская госпожа".
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ТурцияГрузияРИА Наука
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