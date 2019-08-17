Ученые предположили, что нашли в Турции могилу внучки царицы Тамары

"В районе Пасинлер города Эрзурум были проведены археологические раскопки, в результате чего найдены саркофаги, предположительно принадлежащие султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду Второму и его матери царевне Тамаре, прозванной Гурджи-Хатун", — говорится в заявлении дипломатического ведомства.