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РИА Новости

Бывший гендиректор "Рустави 2" основал новый телеканал

12:09 17.08.2019
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Гварамия
Ника Гварамия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Ника Гварамия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 17 авг – РИА Новости. Бывший генеральный директор грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что основал новую телекомпанию "Мтавари архи" (Главный канал).
Гварамия был уволен с должности гендиректора оппозиционного канала 18 июля, сразу после того, как "Рустави 2" сменил владельцев. Теперь владельцами телеканала являются бизнесмен Кибар Халваши (60%) и его компания "Панорама" (40%). После ухода Гварамии у прокуратуры появились в его адрес вопросы о финансовых нарушениях и злоупотреблениях. Он несколько раз был вызван на допрос. Позже Генпрокуратура обвинила его в причинении крупного финансового ущерба каналу.
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
18 июля, 21:41РИА Новости
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"Основана телекомпания "Мтавари архи". Владельцем контрольных акций и директором являюсь я. Композиция этих долей является временной и условной. Вскоре узнаете об инвесторах, здании, частоте, и я очень надеюсь, о счете: если вы внесете на него хоть один лари, то очень поможете нам и осуществите инвестицию в западное и демократическое будущее Грузии", - пишет Гварамия на своей странице в соцсети Facebook.
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Рустави 2ГрузияВ мире
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