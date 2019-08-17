Бывший гендиректор "Рустави 2" основал новый телеканал

Гварамия был уволен с должности гендиректора оппозиционного канала 18 июля, сразу после того, как "Рустави 2" сменил владельцев. Теперь владельцами телеканала являются бизнесмен Кибар Халваши (60%) и его компания "Панорама" (40%). После ухода Гварамии у прокуратуры появились в его адрес вопросы о финансовых нарушениях и злоупотреблениях. Он несколько раз был вызван на допрос. Позже Генпрокуратура обвинила его в причинении крупного финансового ущерба каналу.