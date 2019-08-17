"Черная дыра" в море: "Петропавловск-Камчатский" вышел на испытания

На испытаниях будет проверен ряд корабельных систем, в том числе связь и гидроакустика. "Петропавловск-Камчатский" – первая в серии из шести подлодок проекта "Варшавянка" для ТОФ. Эти субмарины относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. Они оснащены новейшим навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. Подлодки этого проекта способны обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может засечь противник. В НАТО "Варшавянку" прозвали "черной дырой" из-за сложности ее обнаружения.