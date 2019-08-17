На Сочи обрушился сильный ливень

СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Утром в субботу в центре Сочи прошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе. С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем. По прогнозам основной удар стихии придется на Лазаревский район. Власти подготовились к возможной эвакуации жителей. Мэр распорядился свернуть все палаточные лагеря вблизи рек.

"Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Мониторинговые группы проверяют обстановку. Жизнеобеспечение города не нарушено. В МЧС звонков о происшествиях в связи с непогодой не поступало", - сказал РИА Новости представитель администрации Сочи.

В то же время в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, что машины с трудом едут по дорогам города из-за потоков воды.