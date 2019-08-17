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РИА Новости

На Сочи обрушился сильный ливень

11:56 17.08.2019 (обновлено: 17:16 17.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПоследствия ливней в Сочи
Последствия ливней в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Последствия ливней в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Утром в субботу в центре Сочи прошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе. С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем. По прогнозам основной удар стихии придется на Лазаревский район. Власти подготовились к возможной эвакуации жителей. Мэр распорядился свернуть все палаточные лагеря вблизи рек.
"Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Мониторинговые группы проверяют обстановку. Жизнеобеспечение города не нарушено. В МЧС звонков о происшествиях в связи с непогодой не поступало", - сказал РИА Новости представитель администрации Сочи.
В то же время в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, что машины с трудом едут по дорогам города из-за потоков воды.
В конце июля в Сочи прошли ливни, в реки сошли несколько оползней. Вода вышла из берегов, были подмыты опоры автодороги в Центральном районе, обрушилась часть дорожного полотна. На месте происшествия был введен режим ЧС. Также из-за выхода из берегов ручья Безымянного были подтоплены несколько придомовых территорий и домов в селе Барановка.
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