Сгоревший в Одессе отель не проходил противопожарную проверку

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Противопожарная проверка в одесском отеле "Токио стар", где ночью при пожаре погибли восемь человек, планировалась в июле, но представителя Госслужбы по ЧС на объект не допустили, сообщил на брифинге представитель ведомства.
Пожар в отеле произошел в ночь на субботу, пламя охватило около тысячи квадратных метров. По данным спасателей, восемь человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело.
"Представитель Госслужбы по ЧС не был допущен к проверке отеля, которая была запланирована на июль текущего года. Так как владелец отеля изменил форму собственности, представитель Госслужбы по ЧС, который осуществляет мероприятия государственного надзора и контроля, не был допущен на объект", - сказал представитель ведомства на брифинге, который опубликовала пресс-служба ГСЧС в соцсети Facebook.