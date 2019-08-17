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РИА Новости

Сгоревший в Одессе отель не проходил противопожарную проверку

11:54 17.08.2019 (обновлено: 12:17 17.08.2019)
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Противопожарная проверка в одесском отеле "Токио стар", где ночью при пожаре погибли восемь человек, планировалась в июле, но представителя Госслужбы по ЧС на объект не допустили, сообщил на брифинге представитель ведомства.
Пожар в отеле произошел в ночь на субботу, пламя охватило около тысячи квадратных метров. По данным спасателей, восемь человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело.
"Представитель Госслужбы по ЧС не был допущен к проверке отеля, которая была запланирована на июль текущего года. Так как владелец отеля изменил форму собственности, представитель Госслужбы по ЧС, который осуществляет мероприятия государственного надзора и контроля, не был допущен на объект", - сказал представитель ведомства на брифинге, который опубликовала пресс-служба ГСЧС в соцсети Facebook.
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