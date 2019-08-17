Сгоревший в Одессе отель не проходил противопожарную проверку

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Противопожарная проверка в одесском отеле "Токио стар", где ночью при пожаре погибли восемь человек, планировалась в июле, но представителя Госслужбы по ЧС на объект не допустили, сообщил на брифинге представитель ведомства.