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РИА Новости

Хирург протестировал новую скоростную автомагистраль в Сибири

11:48 17.08.2019
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© Ночные волки МС НовосибирскГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев и основатель байкерского движения "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов во время открытия скоростной трассы Ленинск-Кузнецкий - Кемерово
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и основатель байкерского движения Ночные волки Александр Хирург Залдостанов во время открытия скоростной трассы Ленинск-Кузнецкий - Кемерово
© Ночные волки МС Новосибирск
КЕМЕРОВО, 17 авг – РИА Новости. Открылось движение по завершающему участку высокоскоростной магистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий с разрешенной скоростью 130 километров в час, в церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и основатель байкерского движения "Ночные волки" Александр Хирург Залдостанов, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Протяженность открытого участка составляет 17,56 километра. Подчеркивается, что по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева регион получил 1 миллиард рублей на завершение строительства этой трассы. После строительства последнего участка магистраль соединилась с существующей дорогой Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк. Всего стоимость построенной автомагистрали составила 21 миллиард 445 миллионов рублей.
Автомобили на федеральной автомобильной дороге
14 июня, 11:30РИА Новости
Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
Открытие магистрали позволило сократить время пути от Кемерово до Ленинска-Кузнецкого до 30 минут за счет повышения скоростного режима, объезда населенных пунктов и отсутствия пересечений на одном уровне. По старой дороге время в пути составляло 1,5 часа.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что дорога сделана на оценку "отлично". "Эта дорога – это серьезное наше будущее, это только первый шаг. Мы в такое состояние должны привести все дороги Кузбасса", – сказал он.
"…Идеальное покрытие, такие пейзажи. Такое все небо, едем по сердцу России, ощущение, что едем… это дорога к русской мечте… Я понимаю, что это не просто инженерное сооружение, нечто большее… Это дорога к русской победе", – сказал с вою очередь Залдостанов.
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Сергей ЦивилевАлександр "Хирург" ЗалдостановКемеровоОбщество
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