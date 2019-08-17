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РИА Новости

В ГД предложили не обращать внимания на заявления МИД Польши о войсках США

11:39 17.08.2019
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© AP Photo / Czarek Sokolowski, FileАмериканский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski, File
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил не обращать внимания на заявления польских политиков о размещении войск США в стране.
Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу. Министр выразил надежду, что во время предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Польшу планы по перемещению части американских солдат в Восточную Европу будут конкретизированы.
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По словам депутата, Польша относится к числу тех стран, где всё контролируется американцами.

"Польша будет говорить только то, что ей будут указывать её хозяева-американцы… Вот как детям на новогодней елке воспитательница раздаёт стихи по четверостишию, так американцы раздают тексты всем чиновникам государственного уровня, и они по очереди их озвучивают. Но это же дикость, когда страна сама просит, чтобы к ней на территорию привели как можно больше иностранных войск".

Депутат Госдумы РФ Александр Шерин
Александр Шерин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне
Отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на эти заявления, он отметил, что любой ответ со стороны России будет "большой честью для Польши". "Обращать внимания на эти высказывания вообще не стоит, это несерьёзно, и не дай бог втягиваться в какую-то гонку вооружений", - добавил депутат.
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Яцек ЧапутовичАлександр ШеринГосдума РФМИД ПольшиПольшаРоссияСШАВ мире
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