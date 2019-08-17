В ГД предложили не обращать внимания на заявления МИД Польши о войсках США

"Польша будет говорить только то, что ей будут указывать её хозяева-американцы… Вот как детям на новогодней елке воспитательница раздаёт стихи по четверостишию, так американцы раздают тексты всем чиновникам государственного уровня, и они по очереди их озвучивают. Но это же дикость, когда страна сама просит, чтобы к ней на территорию привели как можно больше иностранных войск".