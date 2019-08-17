СК начал проверку из-за возвращения самолета в аэропорт Хабаровска

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку после возвращения самолета L-410 с 13 пассажирами в аэропорт Хабаровска по техническим причинам, сообщается на сайте СК РФ.

По информации следствия, самолёт L-410 утром в субботу вылетел по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре. В пути у самолёта сработала система оповещения о неисправности двигателя. Командир решил возвращаться в аэропорт отправления. На борту находилось 13 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних. Самолёт приземлился благополучно, никто не пострадал.

"Проводится проверка по факту авиаинцидента с самолётом L-410 по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.