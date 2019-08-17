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РИА Новости

СК начал проверку из-за возвращения самолета в аэропорт Хабаровска

11:20 17.08.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку после возвращения самолета L-410 с 13 пассажирами в аэропорт Хабаровска по техническим причинам, сообщается на сайте СК РФ.
По информации следствия, самолёт L-410 утром в субботу вылетел по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре. В пути у самолёта сработала система оповещения о неисправности двигателя. Командир решил возвращаться в аэропорт отправления. На борту находилось 13 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних. Самолёт приземлился благополучно, никто не пострадал.
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"Проводится проверка по факту авиаинцидента с самолётом L-410 по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Ранее представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры говорил РИА Новости, что самолет "Хабаровских авиалиний" через час после взлета вернулся в аэропорт по техническим причинам.
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L-410Следственный комитет РФХабаровскРоссияПроисшествия
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