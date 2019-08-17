Во Львовской области вертолет упал во время взлета

КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-2 упал во время взлета на аэродроме "Броды" во Львовской области, пострадавших нет, сообщила Госслужба по ЧС области.

"На аэродроме "Броды" во время взлета с высоты около 3-4 метров упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось два члена экипажа. В результате происшествия травмированных нет, пожара не было", – говорится в сообщении.