Во Львовской области вертолет упал во время взлета

КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-2 упал во время взлета на аэродроме "Броды" во Львовской области, пострадавших нет, сообщила Госслужба по ЧС области.
"На аэродроме "Броды" во время взлета с высоты около 3-4 метров упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось два члена экипажа. В результате происшествия травмированных нет, пожара не было", – говорится в сообщении.
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Как отметили спасатели, инцидент произошел в пятницу.
По факту инцидента проводится проверка.