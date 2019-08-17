Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T10:59Z
https://ria.ru/20190817/1557591089.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155565/44/1555654428_0:22:3242:1846_1036x0_80_0_0_7e48d11c0c74b4e04cbd5a0a5bb76657.jpg
РИА Новости

В Свердловской области два человека пострадали при взрыве газа в доме

10:59 17.08.2019
774
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном жилом доме в городе Сухой Лог Свердловской области, сообщает в субботу ГУ МЧС по региону.
Сообщение об инциденте поступило в 7.50 (5.50 мск). ЧП произошло в доме на улице Пролетарской.
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске
14 февраля, 21:22РИА Новости
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2018-2019 годах
"В результате хлопка разрушена стена дома и повреждено перекрытие. Возгорания не было. В результате происшествия пострадали два человека: мужчина 1950 года рождения и женщина 1952 года рождения, госпитализированы в Центральную районную больницу города Сухой Лог", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжали две единицы пожарно-спасательной техники, восемь человек.
В доме находился газовый баллон. По предварительным данным, из него произошла утечка газа. Сам баллон не поврежден. Обстоятельства происшествия выясняются, уточняет ГУ МЧС.
100200
Обсудить 0
Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
РИА
Новости
Самолеты в аэропорту Борисполь
На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Жара в Москве
Синоптики пообещали москвичам потепление до 30 градусов
Автомобиль скорой помощи
В Приморье пациент больницы угнал машину скорой помощи
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
В Приморье из-за тайфуна затопило 530 подворий
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Рязанской области один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Сочи затопило из-за проливных дождей
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Производство растительного масла
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
Мужчина сжимает пачку сигарет
В Совфеде оценили предложение Минздрава штрафовать за курение на работе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Трамп оскорбил своего сторонника на митинге
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Лента новостейМолния