В Свердловской области два человека пострадали при взрыве газа в доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном жилом доме в городе Сухой Лог Свердловской области, сообщает в субботу ГУ МЧС по региону.

Сообщение об инциденте поступило в 7.50 (5.50 мск). ЧП произошло в доме на улице Пролетарской.

"В результате хлопка разрушена стена дома и повреждено перекрытие. Возгорания не было. В результате происшествия пострадали два человека: мужчина 1950 года рождения и женщина 1952 года рождения, госпитализированы в Центральную районную больницу города Сухой Лог", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали две единицы пожарно-спасательной техники, восемь человек.