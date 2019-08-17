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РИА Новости

Дальневосточный гектар превратит хобби жительницы Бурятии в источник дохода

11:00 17.08.2019
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© РИА Новости / Марина Луковцева Любовь Кондратьева, получившая дальневосточный гектар
Любовь Кондратьева, получившая дальневосточный гектар
© РИА Новости / Марина Луковцева
Любовь Кондратьева, получившая дальневосточный гектар
УЛАН-УДЭ, 17 авг – РИА Новости. Если дачные хлопоты в радость, а урожаи превосходят все ожидания, то эти сельскохозяйственные таланты нужно конвертировать, создав семейную ферму по выращиванию овощей, решила жительница Улан-Удэ Любовь Кондратьева. Возможно, этим планам нескоро суждено было сбыться, если бы не программа "Дальневосточный гектар".

"Знак свыше"

"Мы хотели заняться выращиванием овощей и цветов на продажу, и вскоре мы услышали, что будет возможность получить дальневосточный гектар. Конечно, мы очень обрадовались такому шансу получения земли – решили даже, что раз так удачно совпадает, это какой-то знак свыше, и надо однозначно брать участок и воплощать наши планы", - начала рассказ Любовь Кондратьева.
Она объясняет, что такие планы появились не вдруг: любовь к работе на земле у семьи давняя, а опыт уже солидный. "У нас дача, и мы там выращивали овощи, но исключительно для себя. Выращивание хорошо нам давалось и приносило удовольствие. С радостью приезжали весной, трудились там, подкрашивали, приводили все в порядок после зимы, естественно, копали и сажали, летом ухаживали. И как же приятно осенью собирать урожай. Это ведь чистый экологический продукт. А теперь мы сможем обеспечивать такой продукцией не только себя, свою семью, но и других жителей Бурятии", - сказала собеседница РИА Новости.
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Планируют начать с выращивания помидоров и огурцов в теплицах. "Думаю, теплицы будут круглогодичные. Мы уже тут прикинули, возможно, с применением технологий солнечных батарей. Посчитали пока приблизительно объем вложений – суммы немалые. Финансовая поддержка на начальном этапе нам очень будет нужна", - отмечает Любовь. Говорит, в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке ей уже рассказали о специальных мерах поддержки в виде субсидий, грантов, которые могут получить начинающие фермеры.
По словам Любови, взять дальневосточные гектары они решили не в одиночку – в дальнейшем к ним присоединится семья друзей. "Они хотят взять землю рядышком, тоже планируют теплицы и, возможно, животноводство – завести отару баранов, а, может, и крупный рогатый скот. Мы с ними обсудили планы и решили вместе заниматься сельским хозяйством, но пока я их опередила, подав заявление на дальневосточный гектар", - улыбается Кондратьева.
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Теплица с цветами

"Обязательно будет теплица с цветами на продажу. Очень люблю цветы. Дома развожу комнатные. У нас тут есть сеть магазинов по продаже комнатных растений. Знаю, что их привозят откуда-то, доставляют самолетом. А я в перспективе могла бы поставлять свои цветы им. Дома у меня отлично выходит разводить цветы: я их с удовольствием пересаживаю, рассаживаю, потом дарю. Почему не сделать это в больших масштабах и источником дохода?", - размышляет женщина.
Она собирается выращивать и букетные цветы. Говорит, если дело пойдет - хорошо, готова к любым экспериментам по выращиванию каких-то не привычных для Бурятии растений. "Начнем с малого. Для букетов можно начать с тюльпанов, опыт по выращиванию которых уже есть в республике. Что касается комнатных, то тут более разнообразные растения попробую выращивать, в первую очередь цветущие, чтобы радовали глаз, но и были не слишком прихотливыми при этом. Вообще очень люблю розы, и, думаю, стоит попробовать разводить и их. Сначала, конечно, в небольших количествах", - рассуждает Любовь.
По ее словам, на первых порах для воплощения всех ее садово-огородных экспериментов саженцы и семена придется закупать. Она уже изучила возможности рынка и уверяет, что отобрала список онлайн-магазинов, где можно заказать качественные семена.
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Три гектара

Земельный участок выбрали примерно в 20 километрах от Улан-Удэ, недалеко от места жительства родителей Любови Кондратьевой. Ориентировались на близость от дороги и населенного пункта, что предполагает наличие всех необходимых коммуникаций. Заявление на дальневосточный гектар подали в первый же день старта программы – 1 августа.
"Подготовили и проверили свои пароли и логины для входа на сайт "Надальнийвосток.РФ". Туда надо заходить через портал госуслуг, поэтому на всякий случай проверили, как все работает. Заранее положили рядом все документы: СНИЛС, паспорт. Переживали еще и потому что боялись, что кто-то нас опередит, займет участок, который мы хотели, поблизости от моих родителей. Успели!", - облегченно выдыхает Кондратьева, а в подтверждение показывает на экране ноутбука границы их будущей фермы.
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Взяли три гектара, оформив документы на саму Любовь, старшую дочь и сына. Старшей уже 19 лет и она планирует стать врачом. В этом году девушка перешла на второй курс Хабаровского медицинского университета. Средняя дочь – одиннадцатиклассница, мечтает о карьере юриста. А сыну всего 7 лет. "Он как мужчина готов помогать мне во всем, и всегда помогает. Вообще, дети меня всегда во всех моих проектах и начинаниях поддерживают. Хотя на среднюю дочь дальневосточный гектар не оформляли, но знаю, морально она со мной. Мои дети – моя команда. И, конечно, в каникулы они и физически могут помогать", - считает Кондратьева.
Тяжелый физический труд Любовь не пугает. Планирует, если собственных сил и сил семьи не будет хватать, тем более что дети учатся и не смогут помогать в течение учебного года, нанимать помощников, создавая таким образом еще и рабочие места.
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Больше качественных овощей

"Я товаровед, эксперт продовольственных товаров. Дети всегда, приходя со мной в магазин, возмущаются, почему я так долго выбираю. И отчасти мои планы по применению дальневосточного гектара связаны с тем, что у нас на прилавках не хватает качественных овощей, а хотелось бы чистых, без применения каких-то химикатов, вкусных овощей, которые созрели у нас, а не в пути из-за границы", - рассказала Кондратьева.
Она несколько лет возглавляет общественную организацию "Дари", которая занимается объединением многодетных семей республики для совместного решения их проблем. "Многие женщины, став многодетными, просто не знают о своих льготах. Вот мы их информируем, оказываем юридическую и психологическую поддержку по необходимости. В некоторых случаях вещами и продуктами помогаем, ведь в актив входят такие же многодетные мамы", - пояснила женщина.
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И программу "Дальневосточный гектар" Любовь тоже оценивает в первую очередь как многодетная мама: "Это же замечательная помощь многодетным семьям – можно для себя выращивать, можно с его помощью зарабатывать, можно дом построить и жить", - говорит Кондратьева, семье которой так и не удалось получить участок как многодетной.
Если все удачно пойдет, делится дальнейшими планами женщина, то возьмут еще дальневосточных гектаров – на мужа и среднюю дочь землю пока не оформили. Планы на ближайшее время тоже сформированы. Как только придет подтверждение, что участок передадут семье Кондратьевой, установят там разметку, до зимы постараются расчистить и огородить территорию, а весной развернут активные работы по освоению участка.
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Участки земли размером до одного гектара на безвозмездной основе на Дальнем Востоке начали предоставлять местным жителям с 1 июня 2016 года, с 1 февраля 2017 года дальневосточные гектары стали доступны всем россиянам. Получившие землю могут сами выбрать, чем хотят заниматься на ней. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Дальневосточные гектары в Бурятии и Забайкальском крае в безвозмездное пользование начали предоставляться жителям этих регионов с 1 августа 2019 года.
По информации властей Забайкальского края, только за первые пять дней, с 1 по 5 августа, поступило 1538 заявок на получение дальневосточного гектара. В основном земельные участки хотели бы получить в Читинском районе - около 90% заявлений граждан поступают именно на земли этого района. Жители края хотят получить гектар, чтобы построить дом или дачу, но стало больше тех, кто планирует его использовать для сельскохозяйственных нужд: пашня, пастбище, бортничество. Есть заявки на развитие малого бизнеса - хотят построить магазин на участке, а также есть заявки, авторы которых планируют использовать гектар для создания новых туристических возможностей.
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