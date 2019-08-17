В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - десять, сообщается в информационном бюллетене на Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - десять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Идлиб – четыре, Латакия – 16. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Хама – семь", - говорится в сообщении

Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарные акции.