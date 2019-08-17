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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:44 17.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - десять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Идлиб – четыре, Латакия – 16. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Хама – семь", - говорится в сообщении
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Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарные акции.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2587. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
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