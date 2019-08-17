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РИА Новости

В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты

10:43 17.08.2019 (обновлено: 17:08 17.08.2019)
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CC BY-SA 3.0 / KGyST / Ракета Х-29Л
Ракета Х-29Л
CC BY-SA 3.0 / KGyST /
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Крымский гарнизонный военный суд осудил двоих военнослужащих за несанкционированный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре, приведший к разрушению двух ракет, оборудования и повреждению ангара.
Происшествие произошло 1 октября 2017 года.
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Следствие установило, что военнослужащие Чебанов и Зверев во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока" нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих.
Эксперты посчитали, что министерство обороны понесло материальный ущерб в размере более 46 миллионов рублей. Номер войсковой части в материалах суда не указан.
Суд назначил Алексею Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву — год ограничения с выплатой 10% в пользу государства.
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При вынесении приговора суд учел положительные характеристики военнослужащих и смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (по три тысячи рублей каждым подсудимым), а также наличие у Зверева четверых малолетних детей.
Х-29 ТД — российская авиационная ракета класса "воздух — поверхность" малого радиуса действия, сообщается в открытых источниках. Предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы, корабли водоизмещением до десяти тысяч тонн и подводные лодки в надводном положении.
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Министерство обороны РоссииКрымРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Нормально отделались. Зато приобрели опыт. Можно смело им доверять подобную проверку, больше они такого не допустят. А вот другие могут повторить подобное по неопытности. В общем урок на всю жизнь.
17 августа, 10:50
АМАлексей Мурашко
915433928
хорошо украинцам,у них ничего почти не производится и следовательно нет испытаний и всевозможных ЧП.Но боинги других стран методично роняют на своей территории.
17 августа, 11:40
Калибр Посейдоныч
581020037
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