В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Крымский гарнизонный военный суд осудил двоих военнослужащих за несанкционированный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре, приведший к разрушению двух ракет, оборудования и повреждению ангара.

Происшествие произошло 1 октября 2017 года.

Следствие установило, что военнослужащие Чебанов и Зверев во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока" нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих.

Эксперты посчитали, что министерство обороны понесло материальный ущерб в размере более 46 миллионов рублей. Номер войсковой части в материалах суда не указан.

Суд назначил Алексею Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву — год ограничения с выплатой 10% в пользу государства.

При вынесении приговора суд учел положительные характеристики военнослужащих и смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (по три тысячи рублей каждым подсудимым), а также наличие у Зверева четверых малолетних детей.