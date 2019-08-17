В Приморье пациент больницы угнал машину скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Житель Михайловского района Приморья, обратившийся в больницу, угнал машину скорой помощи, сообщили в УМВД РФ по региону.

В полиции установили, что мужчина проявлял агрессию в больнице, выйдя оттуда, он сел в стоявшую возле здания машину скорой помощи и уехал.

"В полицию Михайловского района поступило сообщение о хищении автомобиля скорой медицинской помощи…. Медики обратились в полицию", - информирует ведомство.

Сотрудники ГИБДД задержали угонщика в селе Васильевка.

"Ранее судимый 32-летний гражданин не стал отрицать своей вины, признался в содеянном и рассказал, что завладел машиной для того, чтобы уехать домой в соседнее село. Мужчина уверял полицейских в том, что впоследствии намеревался вернуть автомобиль", - говорится в сообщении.