Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T10:31Z
https://ria.ru/20190817/1557590726.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_2ecda934dd3268fea25a0cc2d01b9f29.jpg
РИА Новости

В Приморье пациент больницы угнал машину скорой помощи

10:30 17.08.2019 (обновлено: 10:31 17.08.2019)
737
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Житель Михайловского района Приморья, обратившийся в больницу, угнал машину скорой помощи, сообщили в УМВД РФ по региону.
В полиции установили, что мужчина проявлял агрессию в больнице, выйдя оттуда, он сел в стоявшую возле здания машину скорой помощи и уехал.
Телефоны в дежурной части ОВД
Вчера, 09:13РИА Новости
В Башкирии пациент "заминировал" наркодиспансер, чтобы сбежать домой
"В полицию Михайловского района поступило сообщение о хищении автомобиля скорой медицинской помощи…. Медики обратились в полицию", - информирует ведомство.
Сотрудники ГИБДД задержали угонщика в селе Васильевка.
Рабочий моет машину на автомобильной мойке
7 августа, 11:21РИА Новости
В Петербурге пьяный работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП
"Ранее судимый 32-летний гражданин не стал отрицать своей вины, признался в содеянном и рассказал, что завладел машиной для того, чтобы уехать домой в соседнее село. Мужчина уверял полицейских в том, что впоследствии намеревался вернуть автомобиль", - говорится в сообщении.
Заведено уголовное дело по статье "Неправомерное управление транспортным средством без цели хищения", задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.
220051
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Самолеты в аэропорту Борисполь
На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции
РИА
Новости
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Лента
новостей
Телефоны в дежурной части ОВД
В Башкирии пациент "заминировал" наркодиспансер, чтобы сбежать домой
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Постояльцев сгоревшего отеля в Одессе временно разместили в автобусах
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу
Читатели El Confidencial раскритиковали свои ВВС за инцидент с бортом Шойгу
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Производство растительного масла
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
Ежи изъятые с нелегального склада животных в Ромтауне, Мичиган, США
В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра
Скорая помощь в Китае
На востоке Китая ураганный ветер опрокинул судно с людьми
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Трамп оскорбил своего сторонника на митинге
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Лента новостейМолния