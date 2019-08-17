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РИА Новости

При разминировании крепости Керчи нашли фугас и 1700 авиабомб времен войны

10:23 17.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭкскурсанты в Керченской крепости
Экскурсанты в Керченской крепости
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Экскурсанты в Керченской крепости. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крымские спасатели уничтожили авиабомбу и 1700 боеприпасов времен Великой Отечественной Войны, найденные в крепости Керчи, сообщается на сайте МЧС по региону.
"Во время работ по разминированию территории Крепости Керчь обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной Войны. Найденные опасные находки были идентифицированы как осколочные авиабомбы весом 2,5 килограмма каждая в количестве 1700 штук и одна фугасная авиабомба весом 100 килограмм", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что все боеприпасы извлечены и переданы сотрудникам Специального морского отряда МЧС по Крыму, их вывезли на специальный полигон и уничтожили.
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