При разминировании крепости Керчи нашли фугас и 1700 авиабомб времен войны

"Во время работ по разминированию территории Крепости Керчь обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной Войны. Найденные опасные находки были идентифицированы как осколочные авиабомбы весом 2,5 килограмма каждая в количестве 1700 штук и одна фугасная авиабомба весом 100 килограмм", - говорится в сообщении.